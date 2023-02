L'informatiu 2 - 17/02/2023

Fiscalia demana 7 i 6 anys de presó als republicans Josep Maria Jové i Lluís Salvado. Els aplica el delicte de malversació agreujada. Esquerra ho titlla d'aberració. Afirma que demostra la persecució de l'independentisme, però continuen defensant la reforma del Codi Penal i l'aposta pel diàleg.

Més de 200 identificats i 4 detinguts en un macrodispositiu en un local d'oci nocturn a Cornellà. És el primer del pla de lluita contra la proliferació d'armes blanques.

Ser homosexual en el món de l'esport encara suposa per a molts jugadors no sentir-se còmode a la pista o als vestuaris. Després que en Jankto, el jugador de la selecció txeca declarés la seva homosexualitat, sortim a entrenar amb equips LGTBI per saber com ho viuen.

Badalona ja viu amb intensitat una Copa del Rei de bàsquet que comença amb sorpresa. L'Unicaja supera a la pròrroga l'actual campió, el Barça, i s'enfrontarà al Madrid demà, en semifinals. L'amfitrió, el Joventut, debuta aquesta nit davant del Baskonia.