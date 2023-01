L'Informatiu 2 - 17/01/2023 | RTVE Catalunya

Si no plou, el Govern aplicarà noves restriccions d'aigua entre el març i l'abril. Fa una crida a ciutadania i ajuntaments a modificar hàbits per estalviar. La situació de sequera és molt greu, la pitjor des de 2008.

La neu que cau al Pirineu és una bona reserva hídrica però és insuficient. Avui continua nevant de forma més feble però el que s'ha intensificat és el temporal de vent i de mar.

La fiscalia del Tribunal Suprem vol que Puigdemont, Comin i Ponsatí siguin processats per desordres públics després que s'hagi derogat el delicte de sedició. Per això ha recorregut la resolució del jutge instructor del Procés, que els ha processat per malversació agreujada i desobediència.

El sector del taxi convoca una aturada total a final de mes, coincidint amb la Fira de l'Audiovisual ISE a Barcelona. Protesten de nou contra les plataformes digitals i les VTCs.

Al Barça esperen que la Supercopa sigui el punt d'inflexió que necessita l'equip de Xavi perquè aquesta temporada arribin més títols. Gavi, el jugador més destacat de la final, va signar contracte del primer equip el setembre passat però encara no l'han pogut inscriure pels problemes amb la massa salarial.