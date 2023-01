L'Informatiu - 17/01/2023 | RTVE Catalunya

Si la situació de sequera s'allarga, pot comprometre la garantia d'aigua per al consum domèstic. La neu que cau al Pirineu contribueix a les reserves hídriques, però no és suficient. En les darreres hores s'han acumulat gruixos de fins a 30 centímetres. Uns 250 VTC han anat des de l'aeroport fins a la seu dels Serveis Territorials de Transport a Barcelona... I els taxistes han arribat al Parlament., on han anunciat noves mobilitzacions. Demà els rebrà el Departament de Territori. El Govern insisteix que l'únic escull que queda per tancar l'acord pels pressupostos catalans és el 4t cinturó, l'autovia B-40. La fiscalia del Tribunal Suprem vol que Puigdemont, Comin i Ponsatí siguin processats per desordres públics després que s'hagi derogat el delicte de sedició.