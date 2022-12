L'Informatiu - 16/12/2022 | RTVE Catalunya

Pere Aragonès insisteix a demanar un referèndum pactat i vol que s'abordi ja a la taula de diàleg. Replica així Pedro Sánchez que dóna el procés per acabat. Tot plegat després que el Congrés, enmig de molta tensió, hagi aprovat la reforma del Codi Penal que inclou la derogació de la sedició i la reforma del delicte de malversació. Sopars i dinars d'empresa, reserves des de fa un mes. L'acusat per l'assassinat de Janet Jumillas BETA apunta a terceres persones com autores del crim i diu que ell no hi era en el moment dels fets. Avui ha declarat a la darrera sessió del judici. Sergio Busquets anuncia que es retira de la selecció espanyola després de 15 anys, 143 internacionalitats, i havent guanyat un mundial una eurocopa.