L'Informatiu - 16/10/2022

El primer clàssic oficial de la temporda posa en joc el liderat de la Lliga. El Barça en tindria prou empatant per conservar-lo davant un Reial Madrid que compta amb Benzema però té una baixa molt importan, la del seu porter titular Courtois.

Els pressupostos segueixen al centre de l'actualitat política. El president de la Generalitat pressiona els seus exsocis de Junts per Catalunya perquè donin suport als comptes. PSC i Comuns no veuen bé que s'hagin de prorrogar els pressupostos actuals però avisen a Esquerra i a Argonès que no els ho posaran fàcil.

Ser pescador a Catalunya és cada vegada menys rendible. L'augment del preu del carburant i la reducció de les captures fan que molts pescadors s'hagin vist obligat a reduir les tripulacions o, fins i tot, plegar. En l'última dècada, Catalunya ha perdut prop de la meitat de la seva flota.

Luz Gabás guanya el Premi Planeta 2022 amb l'obra 'Lejos de Luisiana'. La novel.la ha estat escollida entre 846 obres originals. La barcelonina Cristina Campos ha quedat finalista amb 'Historias de mujeres casadas'.