L'Informatiu 2 - 16/09/2022

Fins a set línies de Rodalies afectades aquest divendres al matí per una incidència a la catenària. Una avaria ja resolta, però que encara deixa molts usuaris afectats. La ministra de Transports torna a demanar disculpes per les incidències a Rodalies i assegura que les inversions s'estan complint. El Sindicat de Llogateres interromp la intervenció de la ministra de Transports en l'acte de presentació de la nova estació de Sants. Divendres de cancel·lacions i retards a l'aeroport del Prat per la vaga dels controladors aeris de França. El Govern afronta més dividit que mai la negociació dels pressupostos. Novetats en la causa per l'assassinat d'Helena Jubany el 2001. Un testimoni ha desmuntat la coartada de l'únic investigat.