Una forta tempesta acompanyada de calamarsa deixa importants precipitacions al Camp de Tarragona. La bandera groga torna a onejar a les platges de la Costa Daurada. Tot i els últims xàfecs, els pantans continuen buidant-se a Catalunya. Els bombers fan més una vintena de sortides per l'aiguat del Camp de Tarragona. S'han hagut de desviar al Prat dos vols que havien d'aterrar a Reus. Els camions cisterna no donen l'abast davant la demanda d'aigua per la sequera a una desena de municipis de la Conca de Barberà. L'increment del turisme a l'estiu augmenta les visites als ambulatoris. Comencen les obres de la superilla de l'Eixample. Les festes de Gràcia recuperen la normalitat amb una gran afluència de públic.