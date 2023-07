L'Informatiu - 16/07/2023 | RTVE Catalunya

Acte central també de Junts, que carrega contra els socialistes i populars... Els partits recorren el territori per presentar les seves propostes i convèncer els indecisos.

Diumenge de marcat accent polític, amb actes centrals de campanya del PSC, que rep Pedro Sánchez. I de Junts, al poble de Carles Puigdemont. Retrets avui del PDeCAT i la CUP a la política del govern de coalició. Uns, per l'economia. Els altres, pel procés.

Precisament molta precaució és el que demanen des de Protecció Civil i la Creu Roja a l'hora del bany. En l'últim mes han mort ofegades 13 persones a les platges catalanes, una xifra rècord... Els equips de salvament demanen posar especial atenció en dies com avui, amb un alt nombre de banderes grogues i vermelles.

Retards puntuals a l'aeroport del Prat a causa de l'impacte d'un ocell amb un avió que ha obligat a evacuar el passatge. Tot plegat en un cap de setmana de molt moviment, amb prop d'un miler d'operacions avui, i GAIREBÉ tres mil des de divendres.

ILKAY GÚNDOGAN ja és a Barcelona per ser presentat demà com a reforç culer per les properes dues temporades. Es el Fènix Futbol Club i és el primer equip de fubol format per jugadors trans a Espanya.