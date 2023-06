L'Informatiu - 16/06/2023 | RTVE Catalunya

En el cas de Barcelona, l'acord arribarà in extremis. A hores d'ara Trias per Barcelona i Esquerra tenen molt avançat el pacte per governar que faria alcalde Xavier Trias, però en paral·lel Collboni continua pressionant els Comuns i el PP. Doncs a l'espera que aquest possible acord el ratifiqui la militància. L'acord Trias-Maragall ja compta amb l'aval de Pere Aragonès.

On sí que ja hi ha un acord tancat és a Girona. Aliança a tres bandes entre Guanyem, Junts i Esquerra que dona l'alcaldia a Lluc Salellas. Desbanquen així, el PSC, que va guanyar les eleccions.

A Ripoll és Junts qui condiciona un acord de les esquerres per desbancar la guanyadora de les eleccions, Aliança per Catalunya. Esquerra, PSC i CUP tenen ja tancat un acord, però no és suficient.

Primer Cis, després de la convocatòria de les eleccions generals. Un cop superades les municipals de maig i després que Ciutadans anunciés que no concorrerà a les generals.

Bombers i Mossos continuen buscant la dona desapareguda a la riera de Gaià, a Ullastrell, per la riuada. Les tasques ja arriben fins al riu Llobregat, buscant a la riba i a l'aigua amb caiacs.

El 7 % de treballadores de presons o altres centres d'execució penal ha patit violència sexual per part dels companys.

Segona jornada del Sónar, que avui tindrà al britànic Aphex Twin com a plat fort.