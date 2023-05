L'Informatiu 2 - 16/05/2023

Centenars de pagesos de Ponent i les terres de l'Ebre protesten davant la confederació Hidrògràfica de l'Ebre, a Saragossa, amb els seus tractors. Consideren que la CHE no ha tingut prou planificació i reclamen mesures urgents per les pèrdues que els genera l'extrema sequera.

5è dia de campanya. La majoria de partits s'han centrat en economia: els republicans, els de Trias. També populars, Ciutadans i Valents. Per la seva part, els socialistes han parlat de seguretat i han rebut el suport de l'expresident Zapatero. Mentre que Colau ha promès inversions al Besós.

Concentració a la facultat de Comunicació Blanquerna per les denúncies d'assetjament sexual per part d'un professor. Ja són 4 les alumnes que l'han denunciat. El docent està apartat des de dimecres passat.

Jordi Cruyff no continuarà com a director esportiu del Barça. Ho acaba d'anunciar el club l'endemà de la rua multitudinària per celebrar els títols de lliga dels equips masculí i femení.