L'Informatiu - 16/01/2023 | RTVE Catalunya

Inici negre d'any pel que fa als accidents de trànsit amb morts... A les carreteres catalanes han perdut la vida 10 persones en 15 dies. I en via urbana també s'han produït accidents mortals greus. Disset radars fixos dins de Barcelona ja han començat a sancionar. Una dotzena estan ubicada en entorns escolars i el límit de velocitat és de 30 quilòmetres per hora. Els 5 restants són a altres punts estratègics de la ciutat, com la Diagonal i la Gran Via, i la velocitat màxima és de 50 km/h. Les multes van dels 100 als 600 euros. Fins ara el vent ha bufat a cops de 60 a 100 quilòmetres per hora... però serà entre aquesta tarda i sobretot, demà quan s'intensificarà el temporal de vent. Molta precaució amb les incidències associades al vendaval. Després de la reunió entre Aragonès i Salvador Illa, continua l'intercanvi de retrets entre el PSC i el Govern sobre per què no arriba l'acord pels pressupostos catalans. Mentre els socialistes qüestionen la voluntat del Govern de pactar-los amb ells, Esquerra lamenta que se'ls posi en dubte i defensa que s'han reunit una vintena de vegades.