L'Informatiu - 15/10/2022

Primer acte institucional de Pere Aragonés acompanyat del seu nou executiu. Ha estat a la commemoració del 82è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys. El PSC i els Comuns redoblen la pressió cap al president de la Generalitat perquè defineixi amb quins suports pensa governar.

La demanda de combustible ha augmentat a La Jonquera entre un 10 i un 15 per cent. El motiu és la vaga de refineries franceses, que ha fet que tant ciutadans d'aquest país com d'altres que estan de pas omplin el dipòsit a Catalunya.

Les famílies que transiten un dol perinatal reclamen els mateixos drets que en qualsevol altre naixement. Volen, per exemple, disposar de baixes paternals, que ara no tenen, i poder registrar els fills als llibres de família. Una de cada cinc gestacions no tira endavant.

El palmarès del Festival de Cinema de Sitges reconeix 'Sisu' i 'Pearl' com a millors cintes. S'han endut 4 i 2 guardons respectivament.

El primer clàssic del curs ja és aquí. Demà el Bernabéu, Barça i Reial Madrid es juguen el lideratge de la Lliga.