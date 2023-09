L'Informatiu - 15/09/2023 | RTVE Catalunya

Protecció Civil ha activat el Pla INUNCAT perquè aquestes pluges són localment torrencials. De fet, algunes poblacions s'apropen als 100 litres i ja pateixen inundacions locals. A Alcanar, prenen mesures.

La Fiscalia de l'Audiència Nacional s'ha querellat contra Rubiales pels delictes d'agressió sexual i coaccions.

Les 23 guanyadores del Mundial i 18 jugadores més han fet un comunicat oficial on es declaren no seleccionables perquè consideren que la Federació Espanyola de futbol no ha fet els canvis estructurals que demanaven. Tot plegat just abans que presentin la nova seleccionadora, Montse Tomé, que a les 4 de la tarda ha de donar la llista per a la Nations League de la setmana vinent.

El PP s'esforça per donar imatge d'unitat interna.

Contra el líder del PP ha carregat avui el president del Govern, que ha reprès l'agenda després de passar la covid. L'acusa de bloquejar el país amb la investidura i assegura que el projecte que ell vol tirar endavant serà coherent amb la Constitució. Feijóo demana a Sánchez que rectifiqui i no cedeixi davant de l'independentisme.

Un incident que se suma al descarrilament d'un tren Talgo sense passatgers a Vilanova i la Geltrú, al Garraf.

En el judici contra Arantxa Sánchez Vicario i el seu exmarit, Josep Santacana... La fiscalia ha rebaixat la petició de pena per l'extenista de 4 a 2 anys.

El ballet obre temporada al Teatre Victòria de Barcelona amb l'espectacle "Essències de Xina".