L'Informatiu 2 - 15/09/2022

Esquerra i Junts fan malabars per a reconduir les relacions després de la reunió tensa que ahir van mantenir els socis del Palau de la Generalitat. Van estar tancats 6 hores amb pocs resultats. Admeten que tornar a confiar l'un en l'altre no serà fàcil. L'alcaldessa Ada Colau pressiona Pedro Sánchez perquè congeli els preus dels lloguers mentre duri la crisi. Se suma així a les veus de Podem que demanen la regulació dels preus, tot i les reticències dels socialistes. Nova caiguda del preu de la benzina. Paguem el litre a 1,74 cèntims, el preu més baix dels darrers 9 mesos. També baixa el dièsel, després de setmanes pujant. Està a 1,90 cèntims el litre. El preu disparat del carburant ha fet que a les àrees de servei, a banda d'altres furts, ara hi hagi un repunt de robatoris de gasolina. A Seat, aquesta matinada comença l'aturada del torn de nit després que l'empresa i els sindicats hagin pactat un ERTO.