L'Informatiu - 15/07/2023 | RTVE Catalunya

Un centenar d'oficines de correus obren aquest cap de setmana per facilitar el vot pel 23-J. Ho fan en horari especial tant avui com demà. Un dispositiu per donar resposta a les sol·licituds, que han assolit xifres rècord en aquestes eleccions; l'han demanat més de 2 milions de persones, 276.000 a Catalunya.

Barcelona celebra avui l'Orgull LGTBIQ+. El Pride suma festa i reivindicació i enguany espera superar els 400.000 participants. Aquesta tarda tindrà lloc la manifestació que acabarà a l'avinguda Maria Cristina on s'hi ha instal·lat un escenari per acollir totes les actuacions musicals.

La Xarxa de Museus d'art de Catalunya estrena una guia que permet observar les obres d'art amb una mirada LGTBI i descobrir-hi detalls amagats.

Oriol Romeu té molts números per convertir-se en el quart fitxatge del Barça en aquest mercat d'estiu.