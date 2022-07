Primera reunió de Sánchez i Aragonès, després de la crisi de l'espionatge. Feia deu mesos que no es reunien. Ho han fet a la Moncloa, on han acordat reunir la taula de diàleg la darrera setmana de juliol a Madrid. La Generalitat espera un compromís personal de Sánchez per acabar amb el que qualifica de persecució judicial a l'independentisme.

Feia 19 anys que Catalunya no estava en una situació tan extrema per la combinació de calor i eleva risc d'incendi. Des d'aquest migdia i fins dimarts, es restringeix l'accés a 9 massissos i parcs naturals. Se suspenen les activitats de colònies i casals al bosc.

Dia d'operació sortida a carreteres i aeroports. Al de Barcelona, s'han cancel·lat 14 vols per la doble vaga a Ryanair i Easyjet.

El Barça presenta Rafiña, que signa contracte fins al 2027 El brasiler arriba del Leeds i demà marxarà amb l'equip a la gira americana. Al club continuen pressionant Frenkie de Jong perquè accepti l'oferta del Manchester United.