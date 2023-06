L'Informatiu 2 - 15/06/2023

Hores decisives per negociar l'alcaldia de Barcelona. Dissabte es constitueixen els ajuntaments i a hores d'ara es manté la incògnita sobre qui serà el nou alcalde. En aquests moments, pendents de la compareixença de Jaume Collboni.

Continua la recerca d'una dona desapareguda a la riera de Gaià, al Vallès Occidental. Hauria anat al mateix cotxe amb l'home que va morir a Ullastrell arrossegat per l'aiguat.

Un vestit vermell per recordar la Lida, l'última víctima mortal per violència masclista. És iniciativa d'una entitat de Montcada i Reixac que fa aquest acte cada vegada que hi ha un feminicidi a Espanya.