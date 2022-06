Es manté actiu a Baldomar, al municipi d'Artesa de Segre, l'incendi que s'ha declarat a la una del migdia. Ja treballen més d'una cinquantena de dotacions de Bombers tot i que de moment no s'han hagut d'evacuar els veïns.

Bona part de Catalunya està en risc molt alt d'incendi. Interior alerta que serà la campanya més difícil i llarga dels últims anys. Venim d'un hivern sec i l'extrema calor d'aquests preocupa sobretot a la zona central de Catalunya.

A les comarques de Lleida ja han arribat als 40 graus. I hi ha qui no pot refugiar-se de la calor per la seva feina. La pagesia és un dels sectors que més pateix.

Les mesures anunciades per la Generalitat per intentar solucionar el problema de l'AP7 són, per als experts, insuficients. Qüestionen el model de finançament i la gestió de la via.