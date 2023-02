L'Informatiu 2 - 15/02/2023

L'IPC repunta al mes de gener i se situa al 5,3%, tot i la rebaixa de l'IVA dels aliments. El cistell de la compra continua disparat. Per fer front a la inflació, el govern ofereix un xec de 200 € per famílies amb rendes baixes.

Detingut un professor d'una escola de teatre de Reus per una vintena de denúncies d'abusos sexuals i assetjament a menors. El centre el va apartar l'any passat quan va conèixer els fets.

Les famílies amb nens amb malalties terminals necessiten un espai de suport, però no només per cures. També per poder tenir un respir. És el que els vol oferir la Fundació Enriqueta Vilavechia.

Així és el nou model de quioscs a Barcelona: amb més productes i serveis.