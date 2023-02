L'Informatiu - 15/02/2023 | RTVE Catalunya

La pujada de preus arriba després de 5 mesos consecutius de caigudes. Al conjunt d'Espanya, la tònica és la mateixa: els preus s'enfilen dues dècimes, fins al 5,9 %. Un augment motivat per la pujada dels preus dels carburants, després que el govern retirés la bonificació dels 20 cèntims per litre. Des d'avui es pot sol·licitar l'ajut de 200 euros per a famílies vulnerable aprovat pel Govern central. Sessió de control al Govern de Pedro Sánchez marcada en part per la reforma del Codi Penal. Detingut un professor d'una escola de teatre de Reus després que 22 menors l'hagin denunciat per abusos sexuals.