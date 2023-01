L'Informatiu - 15/01/2023

Treballar en cap de setmana no és l'opció desitjada per a molts, però a Catalunya, la meitat dels autònoms treballa també dissabtes i diumenges. Els assalariats, només el 19%. Els sectors que més professionals demanen el torn de cap de setmana són el comerç i l'hostaleria. Més del 90% de les persones majors de 55 anys que no busca feina per motius familiars són dones.

L'acord per tirar endavant els pressupostos catalans continua obert, i enrocat. La trobada de Pere Aragonés i Salvador Illa, de moment, no ha canviat posicions. Les enquestes donen com a guanyador a les eleccions municipals de Barcelona a Xavier Trias.

Polseres de control per evitar més morts masclistes. Els sectors que treballen amb dones víctimes de violència de gènere demanen mesures orientades a la prevenció. Renfe instal·la sistemes intel·ligents de videovigilància en 22 estacions de rodalies de Catalunya. El mercat de la Boqueria, a punt per a les obres. Aquest dilluns comença la renovació del paviment del recinte, que es farà per fases.