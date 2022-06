Tres incendis actius a aquesta hora: a l'Alt Empordà, a Morera de Montsant... i a Artesa de Segre, el que més preocupa i on treballen cinc mitjans aeris i 10 terrestres. Bona part de Catalunya està en risc molt alt. Per això els nuclis en zona forestal i les urbanitzacions s'afanyen a tenir nets els camins perquè els bombers puguin actuar. La Generalitat fa una crida a la responsabilitat perquè preveu un estiu molt crític. Treballen a ple sol, sota les temperatures extremes d'aquests dies. Són les professions que més difícil tenen refugiar-se i que més s'exposen als cops de calor. Maldecap, nàusees i pell envermellida són els símptomes d'alerta. Èxit d'una nova immunoteràpia contra el càncer limfàtic, encara en investigació. Ha desaparegut en 5 dels 10 pacients amb limfomes de Hodking que participen d'un assaig clínic liderat per l'Hospital de Sant Pau. Aquest càncer afecta majoritàriament joves d'entre 20 i 30 anys. El Barcelona prepara una nova oferta per Lewandowski... mentre De Jong desestima l'interès del Manchester United.