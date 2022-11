L'Informatiu 2 - 14/11/2022

ERC presentarà esmenes per revertir la reforma del delicte de malversació que va fer el PP el 2015. Aragonès posa en valor l'aposta dels republicans per la negociació després que el Govern central s'obri també a modificar-lo. A més, l'acord per reformar el Codi Penal afecta de retruc els suports als pressupostos de la Generalitat. Els diferents partits de l'oposició han reaccionat a l'anunci. El Partit Popular i VOX posen el crit al cel.

El pederasta confés Joaquín Benítez, condemnat a més de 21 anys de presó per abusos sexuals quan era professor dels Maristes. Té 10 dies per entrar a presó. D'altra banda, Guàrdia Civil i Mossos, coordinats per primera vegada per Eurojust, han desmantellat juntament amb policies d'altres països una xarxa internacional que hauria estafat milers de víctimes en suposades inversions en criptomonedes.

A Barcelona, ja estan en marxa les obres per recuperar el fred residual de la regasificadora del port i convertir-lo en energia. És una de les actuacions de la ciutat per fer front als compromisos amb la transició energètica. En aquesta línia, a Catalunya hi ha 6 plantes de tractament de purí, però l'encariment de l'energia ha fet inviable la seva activitat durant mesos.