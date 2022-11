L'Informatiu - 14/11/2022 | RTVE Catalunya

El ministre de la presidència convida a aprofitar el tràmit parlamentari de la reforma del delicte de sedició per modificar-los els dos. I aquest és l'objectiu que es fixa Esquerra, que presentarà esmenes per revertir la reforma que va fer el PP el 2015. Aragonès fes valdre l'aposta dels republicans per la negociació. El delicte de malversació comporta penes d'entre 2 a 8 anys de presó i fins a 20 anys d'inhabilitació. Actualment, estan acusats per aquest delicte Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. L'acord per reformar el Codi Penal afecta de retruc els suports als pressupostos de la Generalitat. La porta oberta del Govern a reformar el delicte de malversació agita encara més el panorama polític. Partit Popular i VOX posen el crit al cel. Abascal amenaça de portar la reforma del Codi Penal al Constitucional, i Feijóo alerta de noves cessions als independentistes. El primer dia d'aturades convocades per la Plataforma En Defensa del Transport, que no compta amb el suport de les associacions majoritàries, no ha tingut afectacions als punts neuràlgics a Catalunya. El pederasta confés Joaquín Benítez li han comunicat que té 10 dies per entrar a presó de forma voluntària. Està condemnat a més de 21 anys de presó per abusos sexuals quan era professor dels Maristes. Guàrdia Civil, Mossos i policies d’altres països, coordinats per Eurojust, han desmantellat una xarxa internacional que hauria estafat milers de victimes en suposades inversions en criptomonedes.