L'Informatiu - 14/10/2022 | RTVE Catalunya

L'escalada de la inflació es modera, tot i que els preus continuen alts. A Catalunya, al mes de setembre cauen, per segon mes consecutiu, fins al 8,5 %, segons confirma l'Institut Nacional d'Estadística. També es manté la tendència al conjunt d'Espanya... on els preus s'han situat en el 8,9 %, una dècima menys del previst. En aquest sentit, la patronal de la petita i mitjana empresa alerta que ja hi ha empreses amb problemes de liquiditat i altres que es plantegen tancar. Si els preus no baixen, després de Nadal podria donar-se -diuen- una situació greu. Els pressupostos de la Generalitat continuen en l'aire, una setmana després que Junts hagi abandonat el govern. Aragonès pressiona pel seu suport... i espera dels socialistes acords en altres àmbits. El cap de l'oposició -que la setmana vinent es veu amb el president- diu que no accepten lliçons. El Partit Popular es mostra crític amb l'actitud dels socialistes. Al Cafè d'Idees de RTVE, el secretari general del partit a Catalunya, assegura que no són alternativa a Esquerra. Sobre una hipotètica moció de censura a Pere Aragonès, no en garanteix el suport dels populars. Us mostràvem ahir el problema de Ciutat Vella a Barcelona amb els narcopisos i el consum de droga al carrer a plena llum del dia. Avui el districte celebra la Junta de Seguretat. Una estudiant de la Universitat de Vic denuncia ser víctima d'assetjament per part de tres companys de la seva promoció. La universitat assegura que els presumptes fets s'haurien produït fora del campus i que va separar als estudiants perquè no coincidissin a classe.