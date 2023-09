L'Informatiu 2 - 14/09/2023

L’Audiència de Barcelona condemna l'exconseller Miquel Buch a 4 anys i mig de presó per nomenar com a assessor un Mosso que feia d’escorta de Puigdemont. Una sentència que esclata en plenes negociacions per a la investidura.

L'alerta de Protecció Civil ha sonat a gairebé el 90% dels telèfons mòbils que estaven operatius a la zona de l'assaig: Barcelona ciutat, Barcelonès nord, els vallesos, Maresme, Baix Llobregat i l'Hospitalet.

La llet materna podria servir per diagnosticar càncer de mama en etapes primerenques. És el resultat d'un estudi del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia que ha trobat ADN tumoral a llet de pacients diagnosticades durant l'embaràs o el postpart.