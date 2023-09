L'Informatiu - 14/09/2023 | RTVE Catalunya

L’Audiència condemna Buch a 4 anys i mig de presó per nomenar com a assessor un mosso que feia d’escorta de Puigdemont El tribunal també condemna l'exconseller a 20 anys d'inhabilitació i al mosso a 4 de presó i 19 d'inhabilitació. VOX i Ciutadans, en canvi, es feliciten per la condemna.

El Tribunal Suprem manté els indults de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart en rebutjar els recursos presentats per Vox i Ciutadans. L'alt tribunal ho argumenta perquè veu manca de legitimació dels recurrents. Ara, queden per revisar els indults de Junqueras, Romeva, Turull i Bassa. Amb la reforma del Codi Penal, tots quatre van quedar condemnats per malversació agreujada.

En paral·lel el PP segueix amb els contactes per la seva investidura de Feijóo. Unes converses marcades per l'anunci del PP d'una mobilització contra l'amnistia, 2 dies abans del debat.

L'alerta ha sonat a gairebé el 90% dels telèfons mòbils que estaven operatius a la zona de l'assaig... Encara que alguns s'han sorprès en escoltar-ho... molts ja estaven previnguts.