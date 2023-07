L'Informatiu 2 - 14/07/2023

Catalunya i els pactes postelectorals van centrar bona part del debat a 7 de Radiotelevisió Espanyola. Va ser el programa més vist anit, amb gairebé 2 milions d'espectadors de mitjana. Els partits han valorat aquest matí qui consideren que va defensar millor el seu projecte.

El cap de llista del PDeCAT-Espai CiU per Barcelona, Roger Montañola, és el convidat d'avui a l'entrevista que ofereix Televisió Espanyola a Catalunya en la ronda de trobades amb els candidats a les generals.

Preocupació dels serveis d'emergències i equips de socors a les platges catalanes: en el que portem de campanya d'estiu, 13 persones han mort ofegades i el Sistema d’Emergències Mèdiques n'ha atès 84 més en situació d'ofegament.

La intel·ligència artificial també pot ser molt útil en àmbits socials, com ara la cura de les persones o el medi ambient. Ara bé, encara hi ha incerteses i un llarg camí per aprendre'n les aplicacions. Per això, Fundesplai organitza tallers pràctics de lleure educatiu per joves.