La Fiscalia demana sis anys de presó i 21 anys d'inhabilitació per a Laura Borràs per contractes a dit. El Ministeri Públic acusa la presidenta del Parlament de prevaricació i falsedat documental mentre dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, abans de ser consellera de Cultura. L'advocat general del tribunal europeu dona la raó al jutge del Suprem Pablo Llarena sobre les euroordres. Creu que Bèlgica va extralimitar-se en negar-se a entregar l'exconseller Lluís Puig a Espanya. Tot i que no és vinculant. Aquest pronunciament marca la situació processal de Puigdemont i la resta de líders independentistes a l'estranger. L'onada de calor s'estén a tot Catalunya. Entre divendres i el cap de setmana, les temperatures seran extremes. A centres sanitaris de Lleida i el Vendrell ja noten l'augment de visites per cops de calor i també d'altres patologies, agreujades per les altes temperatures. Dembélé signa la seva continuïtat al Barça per vestir de blaugrana fins al 2024.