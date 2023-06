L'Informatiu 2 - 14/06/2023

Dia de neteja a moltes localitats que els aiguats han deixat enfangades. També ha afectat algunes empreses a Terrassa o a una escola de Riudaura a la Garrotxa, que ja no podrà reprendre les classes.

Unes pluges que fan créixer els pantans, però les reserves milloren molt lentament. Acompanyem els agents rurals a comprovar com les precipitacions han empapat el sotabosc. Una pluja, però que no és suficient per a rebaixar el risc d'incendi, davant el que no s'ha d'abaixar la guàrdia.

Ada Colau s'acomiada en el darrer plenari, mentre les negociacions per ocupar l'alcaldia avancen molt lentament. Ara es troben marcades pel pacte d'ERC i PSC a les diputacions de Lleida i Tarragona.

La selecció espanyola es juga demà davant d'Itàlia l'accés a la final de la Nations League.

L'Orquestra Simfònica del Vallès acompanyarà aquesta nit The Who al Palau Sant Jordi. És el primer concert de la banda britànica a Barcelona.