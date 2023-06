L'Informatiu - 14/06/2023 | RTVE Catalunya

Junts es queda fora de l'equació el que provoca retrets creuats entre els exsocis. L'altre protagonista, Salvador Illa... esquiva els pactes amb els republicans i marca perfil al Parlament.

Colau s'acomiada com a presidenta de plenari de Barcelona constatant que no el tornarà a presidir en els pròxims 4 anys... Les negociacions per l'alcaldia avancen amb comptagotes i ara... amb el rerefons d'aquest pacte de republicans i socialistes a les diputacions.

Feina de neteja. És el que ha tocat fer a algunes empreses a Terrassa. Com aquesta, de material per autocaravanes, que ahir va veure com el fort aiguat inundava el local. Hi va haver 200 trucades a emergències i 50 incidències sense haver de lamentar danys personals.

L'Ajuntament encara està valorant els danys materials, però algunes empreses calculen pèrdues de milers d'euros.

The Who actua aquesta nit al Sant Jordi i ho faran acompanyats per l’Orquestra Simfònica del Vallès.