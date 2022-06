Després de setmanes d'accidents i retencions quilomètriques gairebé diàries a l'AP7, la Generalitat anuncia mesures concretes per revertir el col·lapse. La més imminent, la restricció de la circulació de camions per Sant Joan i tots els caps de setmana de juliol. També limitar-los la velocitat a 80 km/hora. Amb molta calor també han començat els estudiants la primera jornada de selectivitat. Aquest any tornen a ser tres dies. Aquest matí han fet l'examen de llengua castellana i literatura, i el de llengua estrangera. També poden escollir en quin idioma fer les proves amb un formulari anònim. David López s'acomiada de l'Espanyol en un acte a l'RCDE Stadium.