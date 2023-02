L'Informatiu - 14/02/2023 | RTVE Catalunya

El Consell de Ministres aprova incrementar-lo un 8 %, el que suposa arribar als 1.080 euros bruts en 14 pagues. És una pujada que es fa amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener. Els pressupostos de la Generalitat superaran el primer tràmit parlamentari amb l'aval del PSC i En Comú Podem. L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, carrega contra la cúpula judicial al Cafè d'idees. El judici a Laura Borràs no se suspèn i declararà l'última. Investiguen Ada Colau per multar un fons d'inversió. 7 detinguts per l'apunyalament mortal d'un jove el passat 30 d'octubre al voltant de la discoteca Brisas de Barcelona. David Abadías Aurín, nou bisbe auxiliar nomenat aquest migdia pel Papa Francesc.