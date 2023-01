L'Informatiu - 14/01/2023

La recta final de les negociacions pels comptes catalans podria ser a tocar. Aragonès i Illa s'han instat a trobar-se presencialment i mirar de desencallar l'acord que porta mesos penjant d'un fil. Una trobada que podria tenir lloc properament.

En ple inici de la precampanya per les eleccions municipals, Yolanda Díaz és avui a Barcelona per presentar el seu projecte polític 'Sumar'. Ha tornat a carregar contra el projecte del Hard Rock i no ha volgut entrar en si el procés ha acabat o no.

Moren dues persones en un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta, a Sabadell. Una d'elles ha mort a l'acte i l'altre, una menor, aquest matí. El seu pare continua en estat greu.

Un medicament indicat per a pacients amb diabetis tipus dos és, segons el Consell General de Col·legis de farmacèutics, un dels productes amb més problemes de subministrament.