L'Informatiu - 13/12/2022 | RTVE Catalunya

Nou pas per derogar la sedició i reformar la malversació. La Comissió de Justícia del Congrés aprova el dictamen de la ponència del Codi Penal. Dijous es votarà al ple i després anirà al Senat. Aprofitant aquesta reforma, el Govern intenta clarificar la llei del sí és sí introduint una esmena no vinculant per evitar la reducció de condemnes dels agressors sexuals. Tot plegat després de l'acord d'Esquerra i els socialistes per reduir les penes per malversació quan no hi hagi ànim de lucre personal. Al Cafè d'Idees, Oriol Junqueras ho qualifica d'acte de justícia i hi veu voluntat del PSC per posar fi, diu, a la repressió. De seguida us ampliem aquesta informació, però també parlarem de com afecta la inflació als àpats de Nadal. Incrementen els preus, però s'espera un augment de vendes de producte fresc. L'Audiència de Barcelona absol Neymar, el seu pare, Sandro Rosell i Josep Bartomeu dels delictes de corrupció i estafa dels que els acusava un fons d'inversió brasiler, després de fitxar pel Barça el 2013.