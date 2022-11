L'Informatiu - 13/11/2022

Els transportistes es tornen a mobilitzar a partir de la propera mitjanit. És la segona aturada en 8 mesos convocada per una plataforma minoritària en el sector. Les patronals més representatives asseguren que l'abastiment de productes està garantit.

L'executiu de Pere Aragonés celebra la reforma del delicte de sedició i ho veu com el fruit de setmanes de negociacions a la taula de diàleg. Pedro Sánchez reconeix que apropa postures entre els governs però manté que no despenalitza l'1 d'octubre. Esquerra Republicana critica Junts per Catalunya per no donar-hi suport.

Dissenyar moda per tot tipus de cossos. Aquest és l'encàrrec que han hagut d'afrontar 30 estudiants d'escoles de disseny espanyoles i britàniques. Ho han fet en una marató de 72 hores al Disseny Hub de Barcelona. Una inciativa que acosta l'alta costura a col·lectius que sovint no poden gaudir-ne.

Productors i majoristes mantenen preus en la decoració nadalenca, tot i l'alça de la inflació. Comerciants i floristes exploren les tendències d'enguany, on s'imposa la sostenibilitat, inspirada en la natura.

Cara i creu pels equips catalans a la primera ronda de la Copa del Rei de futbol. El Girona, l'Espanyol i el Nàstic de Tarragona passen ronda, mentre que l'Olot, el Mollerussa i el Manresa han quedat eliminats.