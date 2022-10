L'Informatiu - 13/10/2022

Nou paquet de mesures energètiques amb 3.000 milions d'euros: beneficiarà el 40% de les famílies. La Generalitat prepara uns pressupostos de xoc contra els efectes de la inflació. El preu dels carburants pugen després de 5 setmanes consecutives a la baixa. Els agents de la propietat immobiliària demanen facilitats per accedir als ajuts anunciats pel Govern. El rei Felip Vi ha estat a Barcelona per inaugurar el Saló Nàutic. Cap membre de l'executiu català hi ha assistit. Les escombraries s'acumulen a Sant Sadurní d'Anoia en el sisè dia de vaga del servei de recollida porta a porta.