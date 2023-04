L'Informatiu - 13/04/2023 | RTVE Catalunya

Fa quinze dies el TSJC la va condemnar a 13 anys d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental. Una sentència, però, que no és ferma. De fet, Borràs hi ha presentat recurs.

Sigui quina sigui la decisió de la Junta electoral, tots els partits excepte Junts insisteixen en la necessitat que Borràs deixi ja el seu escó i obri el pas al relleu al capdavant de la cambra.

El nou delegat del Govern a Catalunya ha pres possessió del càrrec. Carlos Prieto substitueix Maria Eugènia Gay que formarà part de la llista de Jaume Collboni a les municipals.

L'entrada de vent terrer, sec i reescalfat i la sequera suposen un nivell de perill molt alt d'incendi forestal en moltes comarques. Un episodi que durarà fins dilluns.

Denuncien cinc agents de Cornellà per lesions amb l'agreujant de racisme. Estan acusats d'una agressió a una jove d'origen marroquí.

Detingut un fals operari acusat de la mort d'un home de 88 anys a Sabadell.