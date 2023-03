L'Informatiu 2 - 13/03/2023

Arriben les barques que retiraran els peixos del pantà de Sau mentre es fa el desembassament cap a Susqueda. Una operació per evitar que morin dins del pantà i que l'aigua que queda es pugui aprofitar. Ara el pantà està al 9,7% de la seva capacitat, una xifra que no vèiem des de feia 30 anys.

Detinguts 2 treballadors d'una residència de Vacarisses per agredir un usuari del centre amb alzheimer. Les càmeres de seguretat van enregistrar com colpejaven l'home. El centre els va acomiadar i va denunciar els fets. Un ha ingressat a presó i l'altre està en llibertat amb càrrecs.

Ada Colau nega haver intervingut per interposar sancions del Bloc Llavors. L'alcaldessa ha declarat per presumpte prevaricació i coaccions al fons d'inversió Vauras per no haver ofert lloguer social a families vulnerables. Colau assegura que va delegar totes les funcions en matèria d'habitatge.

Avui fa 3 anys que es decretava l'estat d'alarma i que les UCI començaven a omplir-se de pacients amb covid.

El Barça arriba al clàssic de diumenge amb nou punts d'avantatge sobre el Reial Madrid. Victòria per la mínima dels de Xavi a San Mamés en un ambient enrarit pel Cas Negreira.