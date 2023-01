L'Informatiu - 13/01/2023 | RTVE Catalunya

La inflació se situa al 5,2%, el nivell més baix des de l'octubre del 2021. Al conjunt de l'Estat, la dada continua també en descens i se situa al 5,7%. Una davallada marcada per la baixada dels preus dels carburants i l'energia. Però omplir el cistell de la compra encara és molt car. El preu dels aliments continua disparat. A Catalunya s'han encarit un 13,4% respecte fa un any, al conjunt de l'Estat, encara més. El president Aragonès i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, es reuniran ben aviat per provar de desencallar l'acord de pressupostos.

Sobre la cimera de la setmana vinent, Maria Eugènia Gay treu importància a la manifestació independentista que hi ha convocada i diu que el paper d'Aragonès serà el mateix que el de la resta de presidents autonòmics en actes similars. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo i el primer tinent d'alcalde, Toni Postius, asseguren que estan tranquils després de declarar davant el jutge. Les sol·licituts d'asil i refugi s'han disparat el 2022. Se n'han fet més de 118.800, el màxim històric.