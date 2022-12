L'Informatiu - 12/12/2022 | RTVE Catalunya

Unides Podem es desmarca de la reforma del delicte de malversació que negocien PSOE i ERC, però facilitaran que tiri endavant. Els socialistes proposen un nou delicte: castigar el desviament irregular de diners dins una mateixa administració amb penes de fins a 4 anys de presó. L'oposició acusa el Govern Sánchez de despenalitzar la corrupció. L'Executiu ho desmenteix. Augmenten les denúncies per violència de gènere. Entre juliol i setembre se n'han posat gairebé un 10% més a tot l'estat. Set de cada deu les han posades les mateixes víctimes. Aquest matí a l'Audiència de Barcelona han declarat els testimonis pel crim de Janet Jumillas, que va desaparèixer el 2019 a Cornellà. Tornada complicada del pont de desembre per a desenes de catalans. La neu a Londres deixa atrapats alguns viatgers als aeroports de Gatwick o Heathrow. La cancel·lació d'un vol de Lufthansa manté a l'aeroport de Munic un grup que busca la manera de tornar a casa. Nova i soterrada estació de Sant Andreu a Barcelona per on ja circulen els trens després de gairebé 3 mesos d'obres. Demà comencen les semifinals del Mundial.