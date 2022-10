L'Informatiu - 12/10/2022

Prop de 2.200 persones a la manifestació constitucionalista a Barcelona per commemorar el Dia de la Hispanitat. Els Reis presideixen la tradicional desfilada militar a Madrid. La Plataforma Som Antifeixistes recorre els carrers de Barcelona afirmant que el 12-O "no hi ha res a celebrar".

Aquest dimecres, ha estat la primera reunió de treball del nou Govern de la Generalitat. Els consellers s'han conjurat a iniciar una etapa "sense soroll".

La regidora de l'ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón, dona visibilitat a les malalties rares a través de les xarxes socials. Realitat virtual immersiva per pacients amb ictus: l'Hospital Trueta de Girona comença a aplicar-ho en el procés de rehabilitació.

La directora Patrícia Font converteix en pel·lícula la història del mestre Antoni Benaiges durant la Guerra Civil. Un treball participat per RTVE.