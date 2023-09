L'Informatiu 2 - 12/09/23

L'expresident del Govern, José María Aznar aprofita l'endemà de la Diada per fer una crida a la mobilització contra una eventual llei d'amnistia. La portaveu del Govern replica que les seves paraules sonen a declaracions colpistes i confirma que les negociacions amb els partits independentistes avancen amb prudència.

El preu dels aliments continua disparat. Omplir la cistella de la compra ens costa gairebé un 10% més que fa un any. Un dels productes que més s'ha encarit és l'oli d'oliva. Consumidors i restauradors ja busquen alternatives a un ingredient clau.

Els accidents per topar amb un animal salvatge a la carretera de forma sobtada són cada cop més freqüents. A la província de Lleida, en el que portem dany s'han registrat 900 sinistres. Els Mossos recomanen frenar i envestir l'animal si no hi ha marge de maniobra abans d'intentar evitar-lo i fer un cop de volant que podria ser més perillós.

El jutge de l'Audiencia Nacional cita a declarar Luis Rubiales aquest divendres. Ho fa després que la Fiscalía admetés a tràmit el petó no consentit de Jenni Hermoso al Mundial. Mentrestant, la selecció masculina s'enfronta aquesta nit a Xipre en partit de classificació per a l'Eurocopa.