L'Informatiu 2 - 12/09/2022

Advertència de l'expresidenta del Parlament sobre el futur de l'executiu català. Laura Borràs posa més llenya al foc a la divisió entre els socis. PSC i comuns insisteixen que les diferències entre Junts i ERC són insostenibles. Afectacions importants a Rodalies per la fase final de les obres de l'estació de la Sagrera. Inici de curs a les escoles bressol municipals de Barcelona. Jornada complicada a les carreteres catalanes. Hi ha retencions i un carril tallat a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona. A judici l'acusat de deixar morir a la seva dona malalta l'any 2018 a Manresa. Feia tres mesos que estava postrada al llit per culpa de problemes respiratoris i circulatoris. Segons la Fiscalia, ningú la va ajudar.