Pedro Sánchez anuncia la bonificació del 100% dels abonaments de Rodalies i mitja distància de Renfe. La lluita contra la inflació es converteix en la gran protagonista del Debate Nacion. El Govern reconeix que les expectatives de la trobada de presidents de divendres "no són altes". El jutge arxiva la causa contra l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín i altres 4 investigats per les irregularitats comptables del Consell Esportiu. Fa dos mesos que es registren temperatures altes i poca pluja. Primer dels dotze dies de vaga convocats per Ryanair. L'aeroport de Barcelona és el que registra més cancel·lacions de tot Espanya. Els Mossos d'Esquadra investiguen dues possibles violacions a menors aquest cap de setmana a Mataró i Sabadell. Els taxistes es mobilitzaran dijous contra l'Autoritat Catalana de la Competència per afavorir les males pràctiques d'Uber. La setena onada arriba al seu pic. Salut demana avançar la quarta dosi i planteja recuperar la mascareta en interiors davant el pic de contagis. El Zoo de Barcelona inicia l’enderrocament de l’antic Aquarama per construir-hi una reserva d’animals.