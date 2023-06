L'Informatiu - 12/06/2023 | RTVE Catalunya

Remodelació de Govern. Anna Simó serà la nova consellera d'Educació. Torna a Palau, 18 anys després. Una altra dona, Ester Capella, fins ara delegada del govern a Madrid, agafa les regnes del departament de Territori. I David Mascort és el nou conseller d'Acció Climàtica. Fins ara ocupava la secretaria general del departament.

Surten del govern Josep Gonzàlez Cambray, qüestionat per la comunitat educativa, i Juli Fernánez, que fa tan sols 8 mesos que és conseller i ha estat molt crític amb la B-40. Uns canvis aprofitant un d'obligat, el de Teresa Jordà que va de número 2 per Esquerra a les generals i que tampoc ha esquivat les crítiques per la gestió de la sequera.

En poc menys de dues hores, a les quatre, els nous consellers prenen possessió del càrrec. Pels partits de l'oposició, els canvis responen a un Govern que intenta rectificar les seves polítiques, i que actua de forma partidista.

Una de les conselleries més polèmiques ha estat la d'Educació. González-Cambray ha tingut a bona part de la comunitat educativa en contra, amb diverses vagues.

Nacho Martín Blanco encapçalarà la llista del PP a Barcelona per les generals.

Els llenyosos acostumen a viure uns 25 anys i, si s'haguessin de replantar, en necessitarien cinc per a entrar en producció. Ha plogut, però no prou, per això s'ha obert aquest primer reg de supervivència.