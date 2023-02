L'Informatiu - 12/02/2023

Els Mossos d'Esquadra investiguen un homicidi a Badia de Vallès. Un home que estava dins d'un cotxe ha rebut un tret a la cara per part d'un motorista, que ha escapat. La policia el busca i agents de la científica treballen per recollir proves al lloc dels fets.

Segon dia de cues i col·lapse als acessos del Parc Natural del Montseny, amb aparcaments plens desde les 10 del matí. S'ha reforçat el servei d'autobús del parc s'ha habilitat un punt d'informació per als visitants.

A les portes de Sant Valentí, una trentena d'hotels i restaurants gironins busquen augmentar les reserves amb menús i ofertes especials. La celebració gira al voltant d'una idea d'amor romàntic, amb la qual els joves cada vegada s'identifiquen menys.

'As bestas' és la gran triomfadora de la nit dels Premis Goya. El film dirigit per Rodrigo Sorogoyen s'endú 9 estatuetes, entre elles les de millor pel.lícula i millor direcció. Guardons també per 'Modelo 77' i 'Cinco Lobitos', amb l'actiu catalana Laia Costa com a millor actriu protagonista. En canvi, 'Alcarràs' marxa de la gala sense cap premi.

El Barça juga aquest vespre a Vila-real amb l'objectiu de deixar provisionalment el Reial Madrid a 11 punts. Els blancs tornen a ser campions del món de clubs després d'imposar-se a la final a l'Al-Jilal àrab per 5 gols a 3.