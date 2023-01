L'Informatiu 2 - 12/01/2023

El jutge del Tribunal Suprem retira la sedició a Puigdemont, Comín, Ponsatí i Rovira el dia que entra en vigor la reforma del Codi Penal. Esquerra Republicana es mostra satisfeta amb la mesura, diu que és fruit de la taula de diàleg. Marta Rovira demana prudència i assegura que no prendrà decisions precipitades fins que valori políticament i jurídicament la nova situació.

El president de la Generalitat s'ha assabentat de la decisió de Llarena durant una entrevista a Catalunya Ràdio i ha evitat valorar-la. Sí que ha defensat la seva participació en la cimera hispanofrancesa del dia 19.

La Fiscalia de Violència contra la Dona i el Ministeri de l'Interior treballen per incrementar l'ús de polseres telemàtiques com a mesura cautelar per protegir les víctimes dels seus agressors.

Catalunya supera el màxim històric de trasplantaments d'òrgans que es va aconseguir abans de la pandèmia. Compte enrere per la construcció del nou complex d'investigació i d'innovació científica a Barcelona.

Aquesta setmana han començat els controls voluntaris d'alcohol i drogues als conductors d'autobús de TMB, però ningú se n'ha fet.