L'Informatiu - 12/01/2023 | RTVE Catalunya

El jutge del Tribunal Suprem retira la sedició a Puigdemont, Comín, Ponsatí i Rovira el dia que entra en vigor la reforma del Codi Penal. A primera hora del matí Llarena ha fet pública una interlocutòria mantenint, però, el processament per malversació i desobediència. Esquerra Republicana es mostra satisfeta amb la mesura, diu que és fruit de la taula de diàleg. Marta Rovira per a qui Llarena ara només demana desobediència, demana prudència i assegura que no prendrà decisions precipitades fins que valori políticament i jurídicament la nova situació. També ha mogut fitxa el tribunal del Suprem que va jutjar la causa del 'procés'. Dona 8 dies a les defenses i a les acusacions perquè presentin les al·legacions, de cara a revisar la sentència, tenint en compte la reforma del Codi Penal. Les defenses entenen que, derogat el delicte de sedició, l'única resposta possible és l'absolució. A Catalunya, la prudència és la tònica.. Qui sí s'ha pronunciat és el govern de Pedro Sánchez. Per la ministra portaveu, es demostra que els encausats pel procés han de tenir un retret penal. Contra Pedro Sánchez carreguen el Partit Popular i Vox. Un home ha mort i una dona està ingressada en estat crític per un incendi en un pis a Figueres... S'investiguen les causes però les primeres hipòtesis apunten a un foc accidental provocat per una cigarreta o una estufa. La Fiscalia de Violència contra la Dona i el Ministeri de l'Interior treballen per incrementar l'ús de polseres telemàtiques com a mesura cautelar per protegir les víctimes dels seus agressors. A Catalunya hi ha 38 dispositius actius. Amb 1.346 trasplantaments d'òrgans fets al 2022, Catalunya supera el màxim històric que es va aconseguir abans de la pandèmia.