L'Informatiu - 11/12/2022

Pedro Sánchez visita Barcelona en plena negociació per la reforma del Codi Penal i ho fa a poques hores que PSOE i PODEM facin pública una proposta que afegeix un nou tipus delictiu per malversació que sí que castigaria el desviament de fons públics i, per tant, s'allunya de l'esmena presentada per Esquerra Republicana.

Diumenge d'operació tornada a carreteres, estacions i aeroports. Trànsit preveu 250.000 desplaçaments i a l'Aeroport del Prat hi ha ñprogramades 800 operacions. Són xifres gairebé prepandèmiques.

Últim dia del macropont de desembre amb botigues obertes. Els comerciants diuen que aquests dies festius les vendes han estat sorprenentment bones.

Les semifinals del Mundial de futbol masculí ja estan definides. França i el Marroc en jugaran una, i Cròacia i l'Argentina, l'altra. Adeu trist de Cristiano Ronaldo que va acabar somicant en el seu comiat mundialista.